У Росії продають особисті дані пів мільйона людей, які купили сертифікати вакцинації

12 листопада 2021 , 18:05

Джерело:

Коммерсантъ

На форумах у даркнеті та телеграм-каналах почали продавати бази даних людей Московського регіону, які, як заявляють анонімні продавці, купили підроблені сертифікати про вакцинацію.

Продаж даних людей, які купили сертифікати 

Найбільший з масивів даних містить персональну інформацію про 500 тисяч людей.

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У документах містяться паспортні дані, страхові номери, номери телефонів та місця проживання людей. Один із продавців, з яким зв'язалося російське видання, написав, що база із тисячі рядків коштує 120 доларів.

Хто продає дані людей

Як припустив власник іншого телеграм-каналу, дані можуть продавати самі творці сервісів з продажу фейкових довідок. Цю думку підтримав керівник аналітичного центру Zecurion Володимир Ульянов.

Зрозуміло, що люди, які оформлюють "липові" довідки, зацікавлені в інших видах заробітку, тому один із варіантів – це перепродавати дані, які вони почали збирати з людей, які самі добровільно віддають їх для оформлення документів, 
– розповів аналітик.

Відповідальність за підробку сертифіката в Росії 

В Росії за придбання підробленого сертифіката про вакцинацію передбачено кримінальну відповідальність. Покупця можуть позбавити волі на строк до одного року. Власникам сервісів, які продають підроблені документи, загрожує щонайбільше два роки ув'язнення.

Автор: Олександр Бевза