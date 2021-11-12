У Росії продають особисті дані пів мільйона людей, які купили сертифікати вакцинації

На форумах у даркнеті та телеграм-каналах почали продавати бази даних людей Московського регіону, які, як заявляють анонімні продавці, купили підроблені сертифікати про вакцинацію.

Продаж даних людей, які купили сертифікати

Найбільший з масивів даних містить персональну інформацію про 500 тисяч людей.

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У документах містяться паспортні дані, страхові номери, номери телефонів та місця проживання людей. Один із продавців, з яким зв'язалося російське видання, написав, що база із тисячі рядків коштує 120 доларів.

Хто продає дані людей

Як припустив власник іншого телеграм-каналу, дані можуть продавати самі творці сервісів з продажу фейкових довідок. Цю думку підтримав керівник аналітичного центру Zecurion Володимир Ульянов.

Зрозуміло, що люди, які оформлюють "липові" довідки, зацікавлені в інших видах заробітку, тому один із варіантів – це перепродавати дані, які вони почали збирати з людей, які самі добровільно віддають їх для оформлення документів,

– розповів аналітик.

Відповідальність за підробку сертифіката в Росії

В Росії за придбання підробленого сертифіката про вакцинацію передбачено кримінальну відповідальність. Покупця можуть позбавити волі на строк до одного року. Власникам сервісів, які продають підроблені документи, загрожує щонайбільше два роки ув'язнення.