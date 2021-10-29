Росія перебуває на першому місці в Європі за смертністю від коронавірусу. Лише за минулу добу, 28 жовтня, в країні зареєстрували ще 1 163 померлих внаслідок хвороби.

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Згідно з даними Оперштабу, від початку пандемії хвороба забрала життя 236 220 росіян. Натомість у Росстаті повідомляють, що кількість смертей значно вища – понад 365 тисяч.

Тим часом у Бурятії провели конкурс на швидкісне копання могил. Мовляв, місцева влада хотіла показати наскільки "благородна і незамінна праця могильника".

Параметри для копання були стандартними: це довжина 2,2 метра, ширина 90 сантиметрів у верхній частині та 70 сантиметрів у нижній, глибина 1,5 метра. Стіни мають бути рівними та гладкими, навколо потрібно розчистити територію на довжину 50 сантиметрів, можлива похибка – до 3 сантиметрів,

– заявили у пресслужбі комітету міського господарства.

"За завзятість": переможцям вручили гроші та листи подяки

Першу могилу викопали за 50 хвилин. Загалом перших трьох лідерів конкурсу нагородили грошовими призами та листами подяки. Окрім цього, їм присудили номінації "Приклад для наслідування", "За завзятість" та "Воля до перемоги".



Конкурс на швидкісне копання могил в Бурятії / Фото Комсомольская правда



Конкурс на швидкісне копання могил в Бурятії / Фото Комсомольская правда

До слова, у травні подібний конкурс проводили у Новосибірську.

Реакція росіян у мережі:

– "Оптимізму населенню вирішили додати під час пандемії, гадаю".

– "Жарти жартами, але ніхто не замислюється, що це реально важко".

– "Змагання. Копають могили. У Бурятії. Як багато в цих словах. Особливо коли росіяни хочуть воювати з "украми", але гинуть і без них через хворобу".

– "З такою кількістю "антиваксерів" актуально".

– "Жесть".

– "Нехай одразу на цвинтарях копають. Нині це дуже затребувано. По 2500 могил кожному потрібно".

Зауважимо, що за загальною кількістю хворих на коронавірус Росія перебуває на 3 місті у світі. Станом на 29 жовтня в країні виявили 8 432 546 випадків інфікування коронавірусом, 39 849 з яких за минулу добу.