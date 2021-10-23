Статистика захворюваності в Росії

Принаймні так випливає з офіційних даних. Ці обидва показники стали рекордними з початку пандемії.

​Важливо Жінки дедалі частіше мають проблеми зі щитоподібною залозою: як цьому зарадити

Так, загалом захворіли за добу 37 678 осіб. Від наслідків захворювання, на жаль, померли 1 075 пацієнтів. Тож Росія вже тривалий час перебуває на першому місці в Європі за смертністю від COVID-19 та на третьому у світі.

Регіони з найвищим приростом захворюваності

За минулу добу найбільше хворих виявили:

у Москві – 7 803;

у Санкт-Петербурзі – 3 360;

у Московській області – 2 783.

Увага! Всього з початку пандемії в Російській Федерації заразилося понад 8,2 мільйона осіб, ще 229 528 пацієнтів – померли. Водночас згідно з даними Росстату, померлих значно більше – понад 365 тисяч (лише станом на 21 жовтня).

Попередній "рекорд"

Напередодні у Росії теж фіксували велику кількість захворювань. Станом на 21 жовтня заразилося 36 339 осіб. У той же день повідомлялося і про рекордну смертність.

Путін оголосив неробочі дні

Через зростання захворюваності російський президент Володимир Путін оголосив неробочими дні з 30 жовтня до 7 листопада включно. Через святкування в Росії Дня народної єдності фактично неробочими будуть тільки три дні, з 1 до 3 листопада.

Регіони з найскладнішою епідеміологічною ситуацією можуть оголосити неробочі дні вже з 23 жовтня.