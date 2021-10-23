У Росії – рекорди за кількістю хворих та померлих від COVID-19: Путін оголосив неробочі дні
Джерело:Стопкоронавирус.рф
За минулу добу, 22 жовтня, в Росії коронавірус діагностували у понад 37,5 тисяч осіб. Ще понад тисяча пацієнтів померли. У зв'язку з великою кількістю хворих, Володимир Путін оголосив неробочі дні.
Статистика захворюваності в Росії
Принаймні так випливає з офіційних даних. Ці обидва показники стали рекордними з початку пандемії.
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Так, загалом захворіли за добу 37 678 осіб. Від наслідків захворювання, на жаль, померли 1 075 пацієнтів. Тож Росія вже тривалий час перебуває на першому місці в Європі за смертністю від COVID-19 та на третьому у світі.
Регіони з найвищим приростом захворюваності
За минулу добу найбільше хворих виявили:
- у Москві – 7 803;
- у Санкт-Петербурзі – 3 360;
- у Московській області – 2 783.
Попередній "рекорд"
Напередодні у Росії теж фіксували велику кількість захворювань. Станом на 21 жовтня заразилося 36 339 осіб. У той же день повідомлялося і про рекордну смертність.
Путін оголосив неробочі дні
Через зростання захворюваності російський президент Володимир Путін оголосив неробочими дні з 30 жовтня до 7 листопада включно. Через святкування в Росії Дня народної єдності фактично неробочими будуть тільки три дні, з 1 до 3 листопада.
Регіони з найскладнішою епідеміологічною ситуацією можуть оголосити неробочі дні вже з 23 жовтня.