Це новий офіційний максимум летальних показників за час пандемії. Натомість одужали за добу – 20 195 осіб. Фахівці пов'язують такі дані із штамом коронавірусу Дельта.

Варто знати Росія більше, ніж у два рази занижує смертність від коронавірусу, – експерт

Найбільше число померлих за добу в Москві – 56. Водночас вдалося одужати за той самий період – 3 329 особам.

Кріс цього, у Санкт-Петербурзі недуга забрала 48 людей, а в Краснодарському краї – 32.

Кількість нових хворих за добу: вражаючі цифри

у Москві захворіли ще 2 294 людини;

у Санкт-Петербурзі за добу виявлено 1 801 новий випадок;

в Московській області – 1 143.

в Нижегородській області – 549;

в Свердловській області – 523;

в Ростовській області – 485;

в Пермському краї – 477;

Воронезькій області – 476;

в Красноярському краї – 458;

в Самарській області – 454;

в Іркутській області – 399;

в Омській області – 387;

в Челябінській області – 368;

в Оренбурзькій області – 357;

в Ставропольському краї – 342;

у Волгоградській області – 334;

в Хабаровському краї – 317;

в Астраханській області – 285;

в Башкирії – 281;

в Комі, Тюменській області – по 276.

Крім того, 275 випадків виявили в Ульяновської області, Алтайському краї, 257 – в Приморському краї, по 254 – Саратовській області, Краснодарському краї.

В окупованому Криму говорять про 393 нових випадки за добу. В інших регіонах Росії добовий приріст не перевищує 250.

Увага! Всього за пандемію в Росії лише офіційно зареєстрували 6 мільйонів 534 тисяч 791 випадок коронавірусної інфекції. Ще 168 049 людей, на жаль, померли. Крім цього, 5 мільйонів 828 тисяч 972 пацієнтів виписали з лікарень.

Влада може значно занижувати дані