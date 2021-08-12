Рекордна смертність у Росії
Це новий офіційний максимум летальних показників за час пандемії. Натомість одужали за добу – 20 195 осіб. Фахівці пов'язують такі дані із штамом коронавірусу Дельта.
Варто знати Росія більше, ніж у два рази занижує смертність від коронавірусу, – експерт
Найбільше число померлих за добу в Москві – 56. Водночас вдалося одужати за той самий період – 3 329 особам.
Кріс цього, у Санкт-Петербурзі недуга забрала 48 людей, а в Краснодарському краї – 32.
Кількість нових хворих за добу: вражаючі цифри
- у Москві захворіли ще 2 294 людини;
- у Санкт-Петербурзі за добу виявлено 1 801 новий випадок;
- в Московській області – 1 143.
- в Нижегородській області – 549;
- в Свердловській області – 523;
- в Ростовській області – 485;
- в Пермському краї – 477;
- Воронезькій області – 476;
- в Красноярському краї – 458;
- в Самарській області – 454;
- в Іркутській області – 399;
- в Омській області – 387;
- в Челябінській області – 368;
- в Оренбурзькій області – 357;
- в Ставропольському краї – 342;
- у Волгоградській області – 334;
- в Хабаровському краї – 317;
- в Астраханській області – 285;
- в Башкирії – 281;
- в Комі, Тюменській області – по 276.
Крім того, 275 випадків виявили в Ульяновської області, Алтайському краї, 257 – в Приморському краї, по 254 – Саратовській області, Краснодарському краї.
В окупованому Криму говорять про 393 нових випадки за добу. В інших регіонах Росії добовий приріст не перевищує 250.
Влада може значно занижувати дані
- Від 6 липня показники смертності від COVID-19 у Росії не опускалися нижче від 700 за добу.
- Ще чотири рази повторювався рекордний на той час показник – 799 померлих за добу.
- Фахівці-демографи ставлять під сумнів офіційні показники смертності від COVID-19 у Росії. Спираючись на дані статистики, багато експертів припускають, що смертність могла перевищити показник 500 тисяч від початку пандемії.
- Журналісти дізналися, що в реєстрі Міністерства охорони здоров'я Росії, який створили для відстеження числа заражених COVID, понад 29 мільйонів записів. Ця цифра в 5 разів перевищує офіційну статистику російської влади.