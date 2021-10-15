В Росії рекордно висока смертність від коронавірусу: актуальна статистика

У Росії впродовж останньої доби від ускладнень коронавірусу померли 999 людей. Захворюваність в країні наразі максимально висока.

Захворюваність в Росії рекордно висока

Від учора в Росії підтвердили 32 196 нових випадків захворювання на коронавірус – це максимальні значення за весь час пандемії.

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Найбільше хворих на COVID-19 за добу виявили у:

Москві – 6631

Санкт-Петербурзі – 2632

Підмосков'ї – 2110

Нижньогородській області – 695

Свердловській – 575.

Напередодні, 14 жовтня, за день у РФ зафіксували 31 299 нових випадків і 986 смертей, що теж є дуже високими показниками.

Загальна кількість хворих від початку пандемії в Росії майже 8 мільйонів людей, померли від COVID-19 – 221 313 людей.

Причина зростання кількості хворих на COVID-19 в Росії може бути пов'язаною з поганою кампанією вакцинації в країні, зокрема тим, що в Росії заборонені всі вакцини проти коронавірусу, окрім власних! Так, більшість населення просто відмовляються робити щеплення, або їдуть за кордон, щоб отримати щеплення західним препаратом.

Нагадаємо, британські спецслужби заявили, що Росія викрала формулу коронавірусної вакцини, яку розробила компанія AstraZeneca. Саме її нібито використали в РФ при розробці вакцини "Супутник V".