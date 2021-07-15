Смертність від коронавірусу в Росії висока
Напередодні виявили 786 померлих, а 13 липня зафіксували 780 летальних випадків. Найбільше пацієнтів померло в Санкт-Петербурзі – 108 і в Москві – 101.
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Число хворих на коронавірус в Росії також залишається високим. За добу виявили 25 293 випадки інфікування, але при цьому зросла кількість людей, що видужали – 21 493 пацієнти.
Погіршення ситуації реєструють з червня
До слова, в РФ вже два тижні поспіль рекордна COVID-смертність. За останній тиждень в Росії померли більше пацієнтів з інфекцією, ніж за весь липень 2020 року.
На тлі погіршення епідеміологічної ситуації у Росії влада змушує вакцинуватись населення. Водночас лише 35% росіян готові щеплюватися "Супутником V". Люди не довіряють владі.