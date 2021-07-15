В Росії смертність від COVID-19 б'є рекорди кілька днів поспіль

У Росії третій день поспіль реєструють рекордну смертність серед пацієнтів з коронавірусом. Так, впродовж останньої доби в країні від наслідків захворювання помер 791 пацієнт.

Смертність від коронавірусу в Росії висока

Напередодні виявили 786 померлих, а 13 липня зафіксували 780 летальних випадків. Найбільше пацієнтів померло в Санкт-Петербурзі – 108 і в Москві – 101.

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Число хворих на коронавірус в Росії також залишається високим. За добу виявили 25 293 випадки інфікування, але при цьому зросла кількість людей, що видужали – 21 493 пацієнти.

Погіршення ситуації реєструють з червня

Усього за час пандемії в Росії зареєстровано 5 882 295 випадків коронавірусної інфекції, 146 069 померлих та 5 278 976 – видужали.

До слова, в РФ вже два тижні поспіль рекордна COVID-смертність. За останній тиждень в Росії померли більше пацієнтів з інфекцією, ніж за весь липень 2020 року.

На тлі погіршення епідеміологічної ситуації у Росії влада змушує вакцинуватись населення. Водночас лише 35% росіян готові щеплюватися "Супутником V". Люди не довіряють владі.