Зазначається, що вартість двох доз препарату складе 588 рублів – близько 220 гривень.

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За словами радника глави Федеральної служби з ветеринарного і фітосанітарного нагляду Юлії Мелано, вакцинація організована на базі ветеринарних клінік.

Напередодні в російські міста були доставлені перші партії єдиною в світі вакцини "Карнівак-Ков", розробленої російськими вченими Федеральної служби з ветеринарного і фітосанітарного нагляду з метою профілактики захворювання серед тварин", – сказала Мелано.

Щеплення від COVID-19 для домашнього улюбленця можна зробити як в приватних, так і в державних клініках, які закупили вакцину у виробника.

"Клініки заявляють про підвищений інтерес до вакцинації тварин", – додала вона.

Що відомо про вакцину проти коронавірусу Carnivac-Cov

Дані взяті з wikipedia