У Росії стартувала вакцинація тварин проти COVID-19

У Росії стартувала вакцинація домашніх тварин від COVID-19. Перші партії єдиною в світі вакцини для тварин Carnivac-Cov вже доставили в регіони. Зазначимо, що вакцина не проходила жодних міжнародних досліджень, відтак достеменно невідомо про її ефективність і користь.
Зазначається, що вартість двох доз препарату складе 588 рублів – близько 220 гривень.
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За словами радника глави Федеральної служби з ветеринарного і фітосанітарного нагляду Юлії Мелано, вакцинація організована на базі ветеринарних клінік.
Напередодні в російські міста були доставлені перші партії єдиною в світі вакцини "Карнівак-Ков", розробленої російськими вченими Федеральної служби з ветеринарного і фітосанітарного нагляду з метою профілактики захворювання серед тварин", – сказала Мелано.
Щеплення від COVID-19 для домашнього улюбленця можна зробити як в приватних, так і в державних клініках, які закупили вакцину у виробника.
"Клініки заявляють про підвищений інтерес до вакцинації тварин", – додала вона.
Що відомо про вакцину проти коронавірусу Carnivac-Cov
Дані взяті з wikipedia
- Це перша в світі вакцина проти SARS-CoV-2 для тварин, розроблена вченими Федеральної служби з ветеринарного і фітосанітарного нагляду, яка зареєстрована в Росії 31 березня 2021 року.
- Російські дослідники заявили, що препарат нешкідливий і викликає сильну імунну відповідь: антитіла до коронавірусу у випробовуваних тварин вироблялися в 100% випадків.
- Однак достеменно невідомо, яка ефективність вакцини, адже вона не проходила жодних міжнародних перевірок.
- Для формування імунітету тварину потрібно буде вакцинувати у два етапи з інтервалом в 21 день.
- Імунітет повинен з'явитися через 14 днів після другої дози.
- Собак і котів рекомендується прищеплювати з шестимісячного віку.