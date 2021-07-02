У Росії від COVID-19 померла рекордна кількість людей: у Москві критична ситуація

У Росії за добу зареєстрували новий максимум смертей від коронавірусу. За минулу добу внаслідок COVID-19 з життя пішли 679 пацієнтів.

Найбільше нових випадків зареєстрували у Москві та Петербурзі. Там зафіксували 112 та 101 померлих відповідно.

До теми Небезпечний мутант: що відомо про штам коронавірусу "Дельта", який вже в Україні

Загальна кількість померлих внаслідок коронавірусу досягнула 136 565.

Від початку пандемії в Росії зареєстрували 5 561 360 випадків зараження коронавірусною інфекцією, 23 218 з яких за минулу добу.

У Москві добовий приріст склав 6 893.

У Московській області зафіксовано 2 488 нових хворих,

а в Санкт-Петербурзі – 1 671.

У Москві критична ситуація

Заступниця міського голови з питань соціального розвитку Анастасія Ракова розповіла, що ситуація з поширенням коронавірусу в Москві залишається складною – "останні два тижні Москва пробила всі епідеміологічні пороги". Штам Дельта витіснив інші штами.

Ситуація з поширенням коронавірусу в Москві залишається напруженою. Зараз в Москві домінує новий індійський штам, який називається Дельта. Він, по суті, витіснив всі попередні штами,

– сказала Ракова.

Пацієнтів з ГРВІ прирівняють до пацієнтів з COVID-19

Тож у Москві пацієнтів із симптомами ГРВІ зобов'яжуть бути на самоізоляції до отримання негативного результату ПЛР-тесту. Окрім цього, усім хворим на ГРВІ та їхнім співмешканцям будуть робити експрес-тест на антиген до коронавірусу.Ми прийняли рішення, що всі випадки ГРВІ ми будемо розглядати як потенційний коронавірус. До отримання негативного тесту всі хворі на ГРВІ повинні будуть дотримуватися режиму самоізоляції.

Сьогодні департаментом охорони здоров'я прийнято рішення про те, що всі хворі на ГРВІ <...> до негативного тесту на ПЛР прирівнюються до ковідних хворих,

– додала Ракова.