Кількість інфікованих теж найбільша

Крім того, кількість нових виявлених випадків за день збільшилася на 21 665. В останній раз такий значний приріст хворих фіксували в кінці січня, під час піку другої хвилі пандемії.

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Загальна кількість виявлених COVID-випадків в РФ зросла до 5 430 753. Влада неодноразово констатували, що кількість хворих може бути в рази більше офіційних показників.

Дані можуть бути заниженими

За даними оперативного штабу, від коронавірусу з початку пандемії померли 132 683 людини. Демографи вважають цю оцінку заниженою в рази. Однак зміна цього показника може показувати динаміку розвитку пандемії в Росії.

З початку пандемії і до травня 2021 року в Росії померло на 431 141 людину більше, ніж свідчить офіційна статистика. Більшу частину цих смертей можна віднести до жертв пандемії.

Статистика COVID-19 в Росії