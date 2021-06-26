У Росії від коронавірусу за добу померла рекордна кількість хворих
Джерело:Радіо Свобода
У Росії впродовж минулої доби зафіксували рекордні показники смертності внаслідок коронавірусної хвороби. За добу офіційно підтвердили смерть 619 хворих – це найбільше з 25 грудня.
Кількість інфікованих теж найбільша
Крім того, кількість нових виявлених випадків за день збільшилася на 21 665. В останній раз такий значний приріст хворих фіксували в кінці січня, під час піку другої хвилі пандемії.
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Загальна кількість виявлених COVID-випадків в РФ зросла до 5 430 753. Влада неодноразово констатували, що кількість хворих може бути в рази більше офіційних показників.
Дані можуть бути заниженими
За даними оперативного штабу, від коронавірусу з початку пандемії померли 132 683 людини. Демографи вважають цю оцінку заниженою в рази.
Однак зміна цього показника може показувати динаміку розвитку пандемії в Росії.
З початку пандемії і до травня 2021 року в Росії померло на 431 141 людину більше, ніж свідчить офіційна статистика. Більшу частину цих смертей можна віднести до жертв пандемії.
Статистика COVID-19 в Росії
- У Москві зареєстрували ще 8 457 нових випадків COVID-19 за добу проти 7 916 днем раніше, 4 260 людей видужали.
- Найбільший приріст хворих зареєстрували в Московській області – 2 504 нових випадків, в Санкт-Петербурзі – 1 247.
- Майже кожна 5 смерть за минулу добу припала на Санкт-Петербург, де зареєстрували 107 летальних випадків проти 98 днем раніше.