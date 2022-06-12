Варіант коронавірусу ВА.4 в Росії

Про це повідомляють російські ЗМІ з посиланням на завідувача лабораторії геномних досліджень епідеміології Росспоживнагляду Каміля Хафізова. За його словами, перші зразки з новим варіантом COVID-19 передали до лабораторій наприкінці травня.

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Нещодавно опубліковані дослідження показали, що варіанти вірусу, відомі як BA.4 та BA.5, трохи трансмісивніші, ніж ранні форми Омікрону,

– сказав російський науковець.

Він також додав, що нині в Росії переважає циркуляція варіанту BA.2 та його дочірні субваріанти, вони становлять близько 95% від усіх нових випадків інфікування.

"Росіянам не варто боятися різкого зростання захворюваності внаслідок розповсюдження BA.4. В даний час в країні існує хороший імунний прошарок, який сформувався через велику кількість перехворілих і масової вакцинації. Можливість масштабного поширення BA.4 оцінюється як низька" – сказав Хафізов.

Що відомо про варіант ВА.4

Варіант BA.4 був вперше знайшли у квітні 2022 року у Бельгії. Його виявили вірусологи Льовенського католицького університету. Пізніше було підтверджено, що версії BA.4, а також BA.5 діагностували у хворих у Південній Африці, Ботсвані, Німеччині, Данії та Великій Британії. Ці підвиди заразніші, ніж BA.2, крім того, їх важче розпізнає імунна система.

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Ситуація з коронавірусом в Росії

За останню добу в Росії виявили 3403 нових випадків зараження коронавірусом. За офіційними даними, за добу померло 65 осіб, а одужало 3480. Всього після зараження померло 380 020 росіян. Незалежні фахівці та журналісти вважають, що реальна статистика в країні значно гірша. Вони вважають, що реальна кількість смертей через коронавірус у Росії втричі більша за офіційну. Про це свідчить аналіз надлишкової смертності.