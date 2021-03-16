В Росії виявили найнебезпечніший штам коронавірусу, проти якого можуть не діяти вакцини

Джерело:Росспоживнагляд
Росспоживнагляд виявив в Росії штам коронавірусу B.1.351, який вперше знайшли в ПАР в кінці 2020 року. Він відрізняється високою смертністю.
За повідомленням російського відомства, останнім часом зібрали 8 159 зразків для молекулярно-генетичного моніторингу ізолятів SARS-CoV-2 на території країни. В основному матеріал для дослідження брали у людей, які повернулися з-за кордону та інших осіб, що підлягають обстеженню з урахуванням епідеміологічних ризиків.
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Виявили 28 ізолятів, що належать до британського варіанту, два – до південноафриканського варіанту; ізолятів, що належать до бразильського варіанту, не виявили. У 16 випадках виявлено інші мутації,
– йдеться в повідомлені.
Перший випадок зараження "британським" штамом коронавірусу виявили в РФ кінці минулого року. В кінці січня влада країни заявила, що не фіксує поширення в Росії "британського" штаму.
Джерело: medRxiv