Новий штам коронавірусу в Росії

Про це заявив керівник наукової групи розробки нових методів діагностики захворювань людини Росспоживнагляду Каміль Хафізов.

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За його словами, AY.4.2 несе дві характерні мутації в гені S-білка, що викликають амінокислотні заміни Y145H і A222V. Експерт вважає, що новий варіант може почати витісняти початкову версію Дельти, проте поки немає підстав вважати, що це станеться тими ж стрімкими темпами.

Наскільки може бути небезпечним новий штам

Професор Інституту генетики Лондонського університету Франсуа Балу (Francois Balloux) повідомив, що варіант AY.4.2 може бути заразнішим на 10%. У Великобританії поширення нового підвиду призвело до невеликого, але не критичного сплеску захворюваності.

Молекулярний біолог і науковий журналіст Ірина Якутенко вважає, що побоювання з приводу підвищеної небезпеки нового варіанту сильно перебільшені та поки немає підстав вважати, що він може серйозно змінити хід пандемії, як це було з дельта і альфа-варіантами.

Найбільше увагу преси чомусь привернули мутації Y145H і A222V. Така увага до цих змін не надто зрозуміла, вони багаторазово з'являлися в інших лініях коронавірусу, які з того часу вимерли,

– зазначила вона.

Нині тривають дослідження, щоб зрозуміти, наскільки загрозливою є нова мутація і чи зможуть подолати AY.4.2 наявні COVID-вакцини.