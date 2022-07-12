В росії виявили перший випадок мавпячої віспи

У росії виявили перший випадок зараження віспою мавп, хворий приїхав з поїздки країнами Європи.

Мавпяча віспа у росії

Про це повідомляють російські ЗМІ з посиланням з посиланням на Росспоживнагляд. Зазначається, що захворювання має легкий перебіг.

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Захворювання виявили у молодого хлопця, яка повернулася з поїздки країнами Європи і звернулася до медичного закладу з характерним висипом,

– йдеться в повідомленні.

Біоматеріал, який взяли у хворого, відправили на лабораторне дослідження, за результатами підтвердили інфікування мавп'ячою віспою. Хворого госпіталізували та ізолювали в інфекційній лікарні.

Віспа мавп – що це? Це вірусне захворювання, яке передається людям як від тварин (мавп, гризунів), так і від інфікованої людини. Вперше її виявили 1958 року серед мавп, які мали симптоми, схожі на натуральну віспу.

"Загрози для життя пацієнта немає. Коло контактів хворого в період перебування в росії було обмежене. У квартирі він жив сам", – зазначили в Росспоживнагляді.

Всі контактні особи також перебувають під медичним наглядом. У разі підтвердження діагнозу їм нададуть медичну допомогу.

Спалах мавпячої віспи

7 липня у Всесвітній організації охорони здоров'я повідомили, що за тиждень з 27 червня по 3 липня у всьому світі виявили близько 2,6 тисячі нових випадків зараження віспою мавп у людей – на 77% більше, ніж за попередній тиждень. Усього з 1 січня по 4 липня у 59 країнах та територіях було виявлено 6027 випадків зараження віспою мавп та 3 смерті від наслідків захворювання.

Станом на 11 липня у 59 не ендемічних країнах (в яких зазвичай вона не зустрічається) виявлено понад 9 тисяч випадків інфікування.