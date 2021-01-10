У Росії виявили перший випадок мутованого коронавірусу
У Росії зафіксували перший випадок зараження "британським" штамом коронавірусу. Інфікування виявили у росіянина, який повернувся з Великої Британії.
Мутований COVID-19 у Росії
Заражений чоловік почувається добре. Про це в ефірі одного з російських телеканалів заявила голова Російської федеральної служби з нагляду у справі захисту прав споживачів Анна Попова, пише 24 канал.
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За словами Попової, росіянин, який приїхав з Великої Британії переносить вірус безсимптомно.
Вона додала, що впродовж листопада – грудня 2020 року у Росію з Британії прилетіли 7 тисяч людей. Коронавірус виявили у 32 осіб, а симптоми проявилися лише у 4 хворих.
Що відомо про "британський" штам коронавірусу
- Спалах нового штаму коронавірусу виявили у Великій Британії.
- Через це країну поступово ізолювали від решти світу.
- За попередньою інформацією, мутований COVID-19 на 70% заразніший ніж вже відомий.
- У ВООЗ пояснили, що вірогідність мутацій вірусу збільшується зі зростанням його передачі, а у процесі змін вірус поступово пристосовується до організму людини.
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