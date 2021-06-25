У Росії виявили перший випадок зараження штамом Дельта Плюс, – ЗМІ

Згідно з даними російських ЗМІ, у Росії зареєстрували перший випадок інфікування новітнім штамом коронавірусу SARS-CoV-2 Дельта Плюс. У Росспоживнагляді заявили, що повідомлення ЗМІ перевіряється.

Про те, що в Росії з'явився інфікований штатом Дельта Плюс, в коментарі журналістам "Фонтанка" розповіла заступниця директора петербурзького Наукового дослідного інституту грипу імені Смородинцева з наукової роботи Дар'я Даниленко.

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Вона зауважила, що це єдиний випадок. Все свідчить про те, що він завезений. Раніше його виявили ще у 10 країнах.

Якщо вірити офіційним даним, нині у світі зареєстрували 200 випадків зараження штамом Дельта Плюс. Нещодавно в Індії зафіксували першу смерть від цього варіанту коронавірусу. Відомо, що хворий не був вакцинований. Загалом в країні виявили близько 50 таких інфікованих варіантом Дельта Плюс.

Реакція Росспоживнагляду

Поки новина поширювалася у ЗМІ, на неї вже відреагували у Росспоживнагляді. Традиційно, але там нічого конкретного не пояснили, мовляв, повідомлення спершу треба перевірити. При цьому там додали, що "подібні заяви часто не підтверджуються".

Наукові організації Росспоживнагляду перевіряють інформацію про нібито виявлення в Росії штаму Дельта Плюс. Подібні заяви часто не підтверджуються після наукової експертизи,

– йдеться в повідомленні.

Що відомо про новітній штам Дельта Плюс:

Штам Дельта Плюс має додаткову мутацію K417N у спайковому білку. Така ж мутація є у штамі Бета, який вперше виявили в Африці. Вважається, що ця мутація здатна знижувати активність антитіл у перехворілих і вакцинованих людей.

Чи є Дельта Плюс заразнішим чи смертоноснішим варіантом SARS-CoV-2 поки що невідомо. Нині цей варіант викликає інтерес вчених, але його поки не класифікують як такий, який "викликає занепокоєння".

Тим часом Дельта Плюс зареєстрували в 10 країнах: Індії, США, Великобританії, Португалії, Швейцарії, Японії, Польщі, Непалі, Китаї та Росії.