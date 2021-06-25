У Росії влада змушує вакцинуватись: лише 35% готові вколотися "Супутником V"

У Росії стрімко збільшується кількість заражень коронавірусом. Лише офіційно за добу 23 червня 2021 року зафіксували 20 тисяч нових інфікувань. Це максимальний показник від кінця січня.

У Росії новий спалах COVID-19

Влада продовжує бити на сполох. У Бурятії – регіоні, найближчому до Індії, звідки прийшов новий штам – уже впроваджують локдаун.

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З 27 червня там зачиняють усі магазини, окрім тих, що торгують товарами першої необхідності. Діти до 12 років зможуть виходити на вулицю лише в супроводі дорослих.

Третина випадків – у Москві

Штам Дельта дістався вже й західних регіонів Росії. У Москві поки вирішили не йти на локдаун, хоча третина всіх нових випадків зараження COVID-19 припадає саме на російську столицю.

У мерії запровадили обмеження на проведення масових заходів і на відвідування закладів харчування. З 28 червня потрапити в ресторан можна буде лише з одним із документів:

паспортом вакцинації;

з довідкою про наявність антитіл до коронавірусу;

або негативним ПЛР-тестом.

Московські ресторатори кажуть, що такі дії влади просто вб'ють їхній бізнес.

Кампанія вакцинації теж під загрозою

Однак не лише російські ресторатори потерпають від необдуманих дій влади. Під загрозою вся кампанія вакцинації. Лише 20% росіян отримали першу дозу препарату від коронавірусу. І це попри те, що Росія ще влітку 2020 року дала дозвіл на застосування вакцини, розробленої інститутом Гамалеї – "Супутник V", і активно просуває його в інші країни.

Російський препарат "Супутник V" не схвалили ні європейський регулятор, ні ВООЗ.

За даними "Левада-центру", 60% росіян взагалі не бажають вакцинуватися, а лише 35% готові щепитися російською вакциною. Причин на це є досить багато:

недовіра до влади;

спільний рівень неграмотності;

антивакцинаторські настрої;

теорії змов;

боязнь наслідків.

Обов'язкова вакцинація

У Кремлі вирішили боротися з таким ставленням росіян до вакцинації за допомогою свого традиційного способу – примусу. Уже в 15 регіонах Росії оголосили обов'язкову імунізацію для працівників держустанов, громадських служб, навчальних і медичних закладів. Ті, хто не принесе довідку про щеплення, будуть відсторонені від роботи без збереження заробітної плати, а надалі – просто звільнені.

Ще влада вимагає від приватних компаній імунізувати 60% своїх працівників на таких самих умовах, як і в державних підприємствах. Тобто – під примусом звільнення. Такі кроки влади спричинили неабияке зростання попиту, а відповідно й цін на фальшиві сертифікати вакцинації. Одна така довідка може обійтися в 100 доларів на чорному ринку.

"ЕпіВакКорону" вколюють без згоди

Розвалює кампанію вакцинації в Росії сама путінська бюрократична машина. Ще в жовтні 2020 року Роспотребнадзор надав дозвіл на застосування вакцини "ЕпіВакКорона", яка тоді не пройшла навіть другої фази досліджень.

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Вчені заявили, що ефективність цього препарату дуже сумнівна. Але до його розробки доклала руку глава Роспотребнадзору Анна Попова. Саме це відомство в Росії надає дозволи на застосування медпрепаратів.

Та не лише медики можуть потрапити в халепу, критикуючи розробку глави Роспотребнадзору. Пересічні росіяни ризикують отримати щеплення малоефективною "ЕпіВакКороною" без власної згоди на це. Часто вони дізнаються, що їм вкололи сумнівний препарат лише на другому щепленні.

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Дискримінація невакцинованих

У Кремлі ж навіть погрожують дискримінацією невакцинованим громадянам. Усе це додає скептицизму росіянам. Їхня недовіра до держави, яка захищає лише саму себе, а не простих громадян, на тлі таких подій лише зростає. Відтак досягти колективного імунітету ще цього року в Росії не вдасться.