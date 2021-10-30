За цей самий період померли 1 160 хворих на COVID-19. Натомість вилікувалися 28 909 пацієнтів.

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Найгірша ситуація у Москві, де за добу виявили 7 267 нових інфікованих. Також складна ситуація у Санкт-Петербурзі (+23 578) та у Московській області (+2 680).

Загальна картина захворюваності в країні

Станом на 20 жовтня в країні виявили 8 472 797 хворих на коронавірус, 7 331 424 з яких вже одужали.

Оперштаб повідомляє, що загальна кількість смертей від коронавірусу в країні становить 237 380. Але, згідно з даними Росстату, кількість смертей значно вища – понад 365 тисяч.

Росія перебуває на першому місці в Європі за смертністю від коронавірусу. За загальною кількістю виявлених випадків інфікування країна поступається лише Великій Британії.

Обмеження в Росії

Через зростання захворюваності з 30 жовтня до 7 листопада в країні тривають неробочі дні. Через святкування Дня народної єдності фактично неробочими будуть тільки 3 дні – з 1 до 3 листопада. У цей період будуть відкриті тільки аптеки та магазини з товарами першої необхідності.

За словами Путіна, у регіонах з найскладнішою ситуацією неробочий період може початися раніше й тривати довше. Уряд закликав місцеву владу обмежити доступ до ресторанів, театрів та інших розважальних закладів.