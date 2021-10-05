Віцепрем'єрка РФ Тетяна Голікова розповіла про ситуацію з поширенням коронавірусу в країні. Однак, вона наголосила, що Росія не буде вводити локдауну.
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Зростання захворюваності на коронавірус з початку вересня 2021 року склало майже 31%, середньотижневий показник за 5 тижнів склав 96,9 випадків на 100 тисяч населення. Це в 3,1 раза більше, ніж в аналогічному періоді минулого рок,
– зазначила Тетяна Голікова.
За її словами, зростання захворюваності реєструють у 67 регіонах країни.
Чиновниця пояснила, що пік почався відразу з високих показників: щонайменше 20 тисяч хворих щодоби. Тоді як, під час попередніх спалахів в РФ середньодобовий показник не перевищував 30 тисяч.
Голікова заявила також, що уряд РФ виробив низку заходів для захисту населення без введення локдауну.
Статистика поширення коронавірусу в Росії
- Кількість смертей від коронавірусу в Росії за минулий тиждень вперше з початку пандемії перевищила 6 тисяч.
- Впродовж останньої доби, 4 жовтня, в Росії зареєстрували найбільшу кількість смертей від коронавірусу за весь час пандемії.
- Загалом від початку пандемії в Росії Оперштаб зареєстрував 211 696 смертей проти коронавірусу. При цьому, згідно з даними Росстату, померлих значно більше – понад 365 тисяч.
- В Росії доступні COVID-вакцини лише місцевого виробництва: "Супутник-V" та "EpiVacCorona".