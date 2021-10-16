У Росії кілька днів поспіль фіксують рекордні показники поширення COVID-19. Так, впродовж минулої доби виявили 33 208 інфікованих, померло 1 002 пацієнти.

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Найбільше хворих виявили у:

Москві – 6545

Санкт-Петербурзі – 3088

у Підмосков'ї – 2403.

Увага! Загальна кількість хворих від початку пандемії в Росії досягла майже 8 мільйонів людей, померли від COVID-19 понад 222 тисячі людей.

Причина зростання кількості хворих на COVID-19 в Росії може бути пов'язаною з поганою кампанією вакцинації в країні, зокрема тим, що в Росії заборонені всі вакцини проти коронавірусу, окрім власних! Так, більшість населення просто відмовляються робити щеплення, або їдуть за кордон, щоб отримати щеплення західним препаратом.

Нагадаємо, британські спецслужби заявили, що Росія викрала формулу коронавірусної вакцини, яку розробила компанія AstraZeneca. Саме її нібито використали в РФ при розробці вакцини "Супутник V".