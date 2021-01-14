В Росії заборонили використовувати вакцину Pfizer, яку схвалили країни Євросоюзу
"Росздравнадзор" заявив, що жодна приватна клініка в Росії не може використовувати вакцину Pfizer від COVID-19, яка є визнаною у всьому світі.
Так, раніше член комітету Держдуми з охорони здоров'я Тетяна Соломатіна заявила виданню "Ехо Москви", що в ізраїльській клініці Hadassah в Москві можна зробити щеплення вакциною Pfizer в приватному порядку за гроші.
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"Вони працюють зовсім за іншими законами, у них законодавча база відрізняється. По суті, це іноземна клініка, просто вона працює на нашій території ", – сказала Соломатіна.
Однак пізніше на цю заяву відреагували в "Роздравнадзорі" та заявили, що використання вакцини від Pfizer та BioNTech заборонено в Росії. Про це пише агенція Интерфакс.
Ввезення на територію РФ і застосування вакцин для профілактики нової коронавірусної інфекції, які не пройшли державну реєстрацію в Росії, заборонено,
– заявили в Росздравнадзорі.
До слова, росіяни сумніваються в ефективності вакцини. Понад 60% жителів країни не планують вакцинуватися вітчизняним препаратом. Не є впевненими у "Спутнику V" навіть його розробники. Російські експерти декілька разів то знижували, то підіймали фіксований рівень ефективності вакцини.
Що відомо про вакцину від Pfizer та BioNTech
- Ефективність вакцини під час клінічних випробувань становила 95%. Рівень ефективності зберігався таким же навіть серед людей старше 75 років.
- Вакцина від цих компаній називається Comirnaty. Це двокомпонентний препарат, який вводять в руку двічі з інтервалом щонайменше 21 день.
- Найпоширеніші побічні ефекти при застосуванні препарату зазвичай легкої або середньої важкості й минають за декілька днів. Найчастіше це: біль та набряк у місці ін’єкції, втома, головний біль, біль у м’язах та суглобах, озноб та лихоманка.
- Вакцина від Pfizer та BioNTech 11 грудня отримала дозвіл на екстрене використання від Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів США (FDA).
- 21 грудня Європейське агентство з лікарських засобів (EMA) схвалило препарат та рекомендувала його використання в країнах ЄС.
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