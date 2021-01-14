"Росздравнадзор" заявив, що жодна приватна клініка в Росії не може використовувати вакцину Pfizer від COVID-19, яка є визнаною у всьому світі.

Так, раніше член комітету Держдуми з охорони здоров'я Тетяна Соломатіна заявила виданню "Ехо Москви", що в ізраїльській клініці Hadassah в Москві можна зробити щеплення вакциною Pfizer в приватному порядку за гроші.

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"Вони працюють зовсім за іншими законами, у них законодавча база відрізняється. По суті, це іноземна клініка, просто вона працює на нашій території ", – сказала Соломатіна.

Однак пізніше на цю заяву відреагували в "Роздравнадзорі" та заявили, що використання вакцини від Pfizer та BioNTech заборонено в Росії. Про це пише агенція Интерфакс.

Ввезення на територію РФ і застосування вакцин для профілактики нової коронавірусної інфекції, які не пройшли державну реєстрацію в Росії, заборонено,

– заявили в Росздравнадзорі.

До слова, росіяни сумніваються в ефективності вакцини. Понад 60% жителів країни не планують вакцинуватися вітчизняним препаратом. Не є впевненими у "Спутнику V" навіть його розробники. Російські експерти декілька разів то знижували, то підіймали фіксований рівень ефективності вакцини.

Що відомо про вакцину від Pfizer та BioNTech