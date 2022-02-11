Це новий добовий максимум із початку пандемії і це лише за офіційними даними. Попередній рекорд встановили напередодні – 23 січня. Тоді зафіксували понад 63 тисячі хворих за добу.

До слова Жиріновського підключили до ШВЛ, – росЗМІ

Абсолютний рекорд

Так, вже на ранок 11 лютого в Росії зареєстрували 203 949 нових випадків зараження коронавірусною інфекцією.

Загалом захворюваність на коронавірус зростає в Росії рекордними темпами з 20 січня. Усе це на тлі поширення штаму Омікрон.

Де найбільше хворих

За добу по країні госпіталізували 19 281 особу. Найбільше хворих у таких регіонах:

  • Петербурзі (22 070 людей за добу);
  • Москві (18 541);
  • Московській області (8 967).

Одужали загалом 11 021 633 особи, зокрема – 112 236 за останню добу.

За останні 24 години від вірусу померло 722 людини, а всього з початку спостережень — 338 813 осіб.

Росіяни не захищені проти коронавірусу

  • Нагадаємо, в Росії вакцинують проти коронавірусу лише власними препаратами. Схвалених вакцин ВООЗ та іншими регуляторами у РФ немає. Натомість "Спутник" має сумнівну ефективність.
  • Всесвітня організація охорони здоров'я та Євроагентство з лікарських засобів досі не дали дозвіл на використання "Супутника V", адже російська сторона так і не надала кінцевих даних щодо ефективності та безпеки вакцини.
  • Ба більше, британські спецслужби заявили, що Росія викрала формулу вакцини, яку розробила компанія AstraZeneca. Саме її нібито використали в РФ при розробці вакцини "Супутник V".