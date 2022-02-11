В Росії захворюваність на COVID-19 росте рекордними темпами: понад 200 тисяч за добу

11 лютого 2022 , 11:17
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Джерело:

Стопкоронавирус.рф

У Росії виявили понад 200 тисяч випадків коронавірусу за добу. Такі дані станом на 11 лютого 2022 року.

Це новий добовий максимум із початку пандемії і це лише за офіційними даними. Попередній рекорд встановили напередодні – 23 січня. Тоді зафіксували понад 63 тисячі хворих за добу. 

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Абсолютний рекорд

Так, вже на ранок 11 лютого в Росії зареєстрували 203 949 нових випадків зараження коронавірусною інфекцією.

Загалом захворюваність на коронавірус зростає в Росії рекордними темпами з 20 січня. Усе це на тлі поширення штаму Омікрон.

До слова! Єдиний спад зафіксували лише 7 та 8 лютого 2022 року. А загальна кількість хворих по країні досягла 13 731 794 осіб.

Де найбільше хворих

За добу по країні госпіталізували 19 281 особу. Найбільше хворих у таких регіонах:

  • Петербурзі (22 070 людей за добу);
  • Москві (18 541);
  • Московській області (8 967).

Одужали загалом 11 021 633 особи, зокрема – 112 236 за останню добу.

За останні 24 години від вірусу померло 722 людини, а всього з початку спостережень — 338 813 осіб.

Росіяни не захищені проти коронавірусу

  • Нагадаємо, в Росії вакцинують проти коронавірусу лише власними препаратами. Схвалених вакцин ВООЗ та іншими регуляторами у РФ немає. Натомість "Спутник" має сумнівну ефективність.
  • Всесвітня організація охорони здоров'я та Євроагентство з лікарських засобів досі не дали дозвіл на використання "Супутника V", адже російська сторона так і не надала кінцевих даних щодо ефективності та безпеки вакцини.
  • Ба більше, британські спецслужби заявили, що Росія викрала формулу вакцини, яку розробила компанія AstraZeneca. Саме її нібито використали в РФ при розробці вакцини "Супутник V".
Автор: Аліна Оліховська