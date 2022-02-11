В Росії захворюваність на COVID-19 росте рекордними темпами: понад 200 тисяч за добу

У Росії виявили понад 200 тисяч випадків коронавірусу за добу. Такі дані станом на 11 лютого 2022 року.

Це новий добовий максимум із початку пандемії і це лише за офіційними даними. Попередній рекорд встановили напередодні – 23 січня. Тоді зафіксували понад 63 тисячі хворих за добу.

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Абсолютний рекорд

Так, вже на ранок 11 лютого в Росії зареєстрували 203 949 нових випадків зараження коронавірусною інфекцією.

Загалом захворюваність на коронавірус зростає в Росії рекордними темпами з 20 січня. Усе це на тлі поширення штаму Омікрон.

Де найбільше хворих

Єдиний спад зафіксували лише 7 та 8 лютого 2022 року. А загальна кількість хворих по країні досягла

За добу по країні госпіталізували 19 281 особу. Найбільше хворих у таких регіонах:

Петербурзі (22 070 людей за добу);

Москві (18 541);

Московській області (8 967).

Одужали загалом 11 021 633 особи, зокрема – 112 236 за останню добу.

За останні 24 години від вірусу померло 722 людини, а всього з початку спостережень — 338 813 осіб.

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