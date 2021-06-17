Динаміку називають несподіваною

Зокрема, про погіршення ситуації повідомив глава російського МОЗ Михайло Мурашко. Мер Москви Сергій Собянін теж визнав, що ситуація в РФ стрімко погіршується, а динаміка несподівана. Урядовці вважають, що річ у поширенні нових штамів.

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За останній тиждень ми констатуємо, що в середньому по країні на 30% збільшилась кількість хворих,

– сказав Мурашко на президії Координаційної ради при Уряді РФ по боротьбі з коронавірусом.

Крім того, в країні різко зросла кількість пацієнтів з COVID-19, які потребують госпіталізації та збільшилася кількість пацієнтів, які перебувають у відділеннях реанімації.

Це найбільший сплеск захворюваності

Кількість пацієнтів, які перебувають сьогодні у відділеннях реанімації, становить понад 3 тисячі людей.

За лічені дні кількість хворих збільшилася з 3 тисяч до 7, а завтра буде 9 тисяч. Це зростання в три рази. Такої динаміки не було в попередні сплески захворюваності,

– зазначив Сергій Собянін.

Водночас глава Росспоживнагляду Анна Попова назвала епідеміологічну ситуацію в Росії "вкрай напруженою" та схвалила ідею обов'язкової вакцинації працівників сфери послуг.

Обов'язкова вакцинація

Нагадаємо, мер Москви Сергій Собянін підписав указ про обов'язкову вакцинацію деяких категорій громадян. Слідом за столицею аналогічний документ випустила влада Підмосков'я.

Указ прийняли з метою виконання постанови Росспоживнагляду Москви, згідно з яким до 15 липня перший компонент вакцини мають отримати не менше 60% працівників охорони здоров'я, освіти, сфери послуг, держслужбовців і всіх, хто за родом діяльності тісно взаємодіє з людьми.

Статистика COVID-19 в Росії

У Росії спостерігається різкий сплеск захворюваності коронавірусом, при цьому зростає число важких хворих. У Москві фіксують найвищі показники з грудня 2020 року, в зв'язку з чим в столиці РФ знову ввели карантин.

Станом на 17 червня в Росії інфікувались коронавірусом 177 114 969 людей. Жертвами хвороби стали 5 264 047 жителів РФ.

Лише в Москві впродовж минулої доби зареєстрували понад 6 тисяч інфікованих.

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