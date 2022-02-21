У Росії заради "евакуйованих" з Донбасу примусово виселяють людей з лікарень

У Свердловській області готуються приймати примусово евакуйованих до Росії мешканців тимчасово окупованих територій України. До регіону доставлять 600 "евакуйованих".

Пацієнти реабілітаційної спецлікарні "Липівка" у Режі скаржаться, що їх виселяють просто посеред лікування. Серед них люди, які проходять реабілітацію після інсульту та коронавірусу.

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Нас звідти виселили: і тих, хто після інсульту був, і тих, хто після COVID-19 всіх виселили. Вчора десь о четвертій годині до нас прийшли й повідомили, що везуть біженців з України, що треба терміново, до 11 години ранку, звільнити палати та виїхати. В екстреному порядку вивезли всіх хворих на ковід: розвезли, мабуть, по різних лікарнях. До 11 години всіх, хто залишився, забрав автобус,

– розповіла колишня пацієнтка "Липівки" Яна Білозерова.

Жінка розповіла, що тим, хто платив за послуги центру, пообіцяли повернути кошти. Але жодної альтернативи для продовження реабілітації пацієнтам не запропонували.

Журналісти видання пишуть, що розміщення в "Липівці" на найближчі дати виявилося недоступним. У відділі продажів лікарні підтвердили, що всі місця будуть зайняті біженцями.

Чудово, що біженці у нас розміщуються. Але ми маємо багато піонерських таборів, які на цю мить не функціонують. Можна було розмістити туди, а хворих людей не смикати – дати їм продовжити лікування. Це ж цілий санаторій, усі хворі люди: ковідники, після інсульту люди – їм дуже потрібне було відновлення,

– вважає жінка.

Куди розселятимуть інших біженців поки що невідомо. Наразі уряд або ж ГУ МНС Свердловської області не зробив жодної офіційної заяви.

Що відомо про "евакуацію" в Росію

18 лютого російські найманці оголосили евакуацію населення Донбасу у Росію. Нібито людям загрожують Збройні сили України, хоч наразі житлові райони обстрілюють саме російські бойовики.

Володимир Путін пообіцяв усім "біженцям" по 10 тисяч рублів. Але поки що ці гроші ніхто не отримав.

Спершу людей кинули напризволяще. Вони усю ніч просиділи у холодних автобусах у селищі Червоний Десант Неклинівського району без їжі, води та нормального туалету.

Згодом частину людей помістили у спортзалі, а інших – у тісних наметах російського МНС, хоч обіцяли курорти й санаторії.

Найближча точка евакуації – Ростовська область, де запровадили режим НС. Значна частина мешканців регіону вороже сприйняли новину про біженців з окупованих Росією територій.

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