Росія перебуває на першому місці в Європі за смертністю від COVID-19. Так, від початку пандемії Оперштаб зареєстрував 227 389 померлих внаслідок хвороби. Тим часом, згідно з даними Росстату, померлих значно більше – понад 365 тисяч.

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Захворюваність зростає на тлі низьких показників вакцинації та небажання уряду посилювати обмеження. Повністю вакциновані проти COVID-19 лише 45 мільйонів росіян – приблизно третина з майже 146 мільйонів мешканців країни.

Чинних "обмежень" недостатньо

Через зростання захворюваності в країні ввели неробочий тиждень. Росіяни не працюватимуть 7 днів, починаючи з 30 жовтня. За словами Путіна, у регіонах з найскладнішою ситуацією неробочий період може початися раніше й тривати довше. Уряд закликав місцеву владу обмежити доступ до ресторанів, театрів та інших розважальних закладів.

Багато регіонів вже обмежили відвідування великих громадських заходів. А для доступу в ресторани, театри та інші місця ввели цифрові коди, які підтверджують вакцинацію або перенесене захворювання.

Але у Москві, де найвища захворюваність, життя триває, як зазвичай: ресторани, клуби й кінотеатри переповнені людьми, а пасажири приміських поїздів ігнорують масковий режим.

Регіони з найвищим приростом захворюваності

За минулу добу найбільше хворих виявили: