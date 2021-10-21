У Росії зареєстрували рекордну кількість хворих та померлих від COVID-19
Джерело:Medical Xpress
За минулу добу, 20 жовтня, в Росії вкотре зареєстрували рекордну кількість хворих на COVID-19 та смертей. В країні виявили ще 36 339 випадків інфікування, ще 1 036 пацієнти – померли.
Росія перебуває на першому місці в Європі за смертністю від COVID-19. Так, від початку пандемії Оперштаб зареєстрував 227 389 померлих внаслідок хвороби. Тим часом, згідно з даними Росстату, померлих значно більше – понад 365 тисяч.
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Захворюваність зростає на тлі низьких показників вакцинації та небажання уряду посилювати обмеження. Повністю вакциновані проти COVID-19 лише 45 мільйонів росіян – приблизно третина з майже 146 мільйонів мешканців країни.
Чинних "обмежень" недостатньо
Через зростання захворюваності в країні ввели неробочий тиждень. Росіяни не працюватимуть 7 днів, починаючи з 30 жовтня. За словами Путіна, у регіонах з найскладнішою ситуацією неробочий період може початися раніше й тривати довше. Уряд закликав місцеву владу обмежити доступ до ресторанів, театрів та інших розважальних закладів.
Багато регіонів вже обмежили відвідування великих громадських заходів. А для доступу в ресторани, театри та інші місця ввели цифрові коди, які підтверджують вакцинацію або перенесене захворювання.
Але у Москві, де найвища захворюваність, життя триває, як зазвичай: ресторани, клуби й кінотеатри переповнені людьми, а пасажири приміських поїздів ігнорують масковий режим.
Регіони з найвищим приростом захворюваності
За минулу добу найбільше хворих виявили:
- У Москві – 7 897,
- У Санкт-Петербурзі – 3 280,
- У Московській області – 2 318.