Прем'єр-міністр Росії Михайло Мішустін заявив, що у Росії зареєстрували третю російську вакцину від коронавірусу "КовіВак".

Цікаво те, що ця російська вакцина, як і попередні дві, не пройшла третю фазу клінічних випробувань.

Читайте також В Україні за минулу добу виявили 6 295 нових хворих на COVID-19

Однак Мішустін гордо заявляє, що "Росія стала єдиною країною в світі, де є цілих три вакцини для профілактики коронавірусу". Додамо, що чимало вчених у світі вважають російські вакцини сумнівними.

Сьогодні фіксуємо, що зареєстрована третя вакцина" КовіВак ", її розробив центр імені Чумакова. Вже в середині березня перші 120 тисяч доз будуть запущені в цивільний оборот,

– заявив він.

Тільки після отримання реєстрації в РФ заплановане випробування на 3 тисяч добровольців, паралельно вакцина буде надходити в цивільних обіг.

"КовіВак" є цільновіріонною вакциною, тобто містить в собі цілий, але вбитий вірус Sars-Cov-2, а не його частини.

Чому російська вакцина викликає занепокоєння

Росія розгорнула велику інформаційну кампанію на користь своєї вакцини. Натомість "Супутник-V" досі не схвалений жодним міжнародним регулятором. Єдине, чим оперують росіяни – дослідження на The Lancet, яке повідомляє про 91,6% ефективності. Але важливо розуміти, що це дослідження писали вони. The Lancet – лише платформа для публікацій науковців.

Попереднє дослідження росіян вчені розкритикували через помітне копіювання даних в діаграмах. Натомість після останнього дослідження наукова спільнота помітила наступні речі:

Немає прозорості. Вчені не мають доступу до даних процесу розробки вакцини. Єдиною відповіддю, яку вони отримали на свої звернення було: "Департамент безпеки розгляне запити".

Вчені не мають доступу до даних процесу розробки вакцини. Єдиною відповіддю, яку вони отримали на свої звернення було: "Департамент безпеки розгляне запити". Непояснені смерті. Наразі зафіксували 4 смерті після вакцинації російським препаратом. Однак лише щодо 2 людей є всі деталі.

Наразі зафіксували 4 смерті після вакцинації російським препаратом. Однак лише щодо 2 людей є всі деталі. Розбіжності цифр щодо кількості учасників випробувань. У публікації на The Lancet зазначають різні дані. В одному місці учасників 21 977, а в іншому – 21 862.

У публікації на The Lancet зазначають різні дані. В одному місці учасників 21 977, а в іншому – 21 862. Незрозумілий розрахунок ефективності. У 15% учасників групи, яка приймала плацебо, з'явилися антитіла на 42 день випробувань. За даними видання, швидше за все, вони заразилися за цей час і перехворіли на COVID-19 без симптомів. Однак не зрозуміло, чи це врахували під час розрахунків.

У 15% учасників групи, яка приймала плацебо, з'явилися антитіла на 42 день випробувань. За даними видання, швидше за все, вони заразилися за цей час і перехворіли на COVID-19 без симптомів. Однак не зрозуміло, чи це врахували під час розрахунків. Плутанина з кількістю учасників. Число учасників "вакцинованої групи" значно більше під час проміжних випробувань, ніж в остаточному звіті, опублікованому на The Lancet.

Число учасників "вакцинованої групи" значно більше під час проміжних випробувань, ніж в остаточному звіті, опублікованому на The Lancet. Різні дані щодо кількості заражених. У публікації The Lancet постійно змінюється кількість людей, які заразилися COVID-19 попри вакцинацію "Супутником V".

У публікації The Lancet постійно змінюється кількість людей, які заразилися COVID-19 попри вакцинацію "Супутником V". Група плацебо була скомпрометована. Багато людей з групи, які отримували плацебо, зробили тест на антитіла. Після того, як не виявили у себе антитіл, вони зробили щеплення в лікарні. Через це група плацебо скоротилася майже вдвічі. І вчені з Інституту Гамалеїне змогли чітко встановити, хто саме з групи плацебо робив аналіз на антитіла й отримав щеплення в лікарні.

Багато людей з групи, які отримували плацебо, зробили тест на антитіла. Після того, як не виявили у себе антитіл, вони зробили щеплення в лікарні. Через це група плацебо скоротилася майже вдвічі. І вчені з Інституту Гамалеїне змогли чітко встановити, хто саме з групи плацебо робив аналіз на антитіла й отримав щеплення в лікарні. Різні симптоми погіршення стану організму. В останній публікації сказано, що серед вакцинованих було зареєстровано 16 випадків зараження коронавірусом, а серед тих, хто отримував плацебо – 62 випадки. За словами розробників, жодних серйозних побічних ефектів не було. Однак повідомляють, що у 45 людей з групи, які отримували вакцину, і у 23 людей з групи плацебо було виявили різні симптоми погіршення загального стану організму, але подальші дослідження не виявили зв’язку з вакцинацією.

Інформація взята з Der Spiegel та BBC.



Порівняння вакцин проти COVID-19 / Джерело: ВООЗ / Інфографіка 24 каналу