До таких висновків дійшли в науковому центрі Росспоживнагляду "Вектор". Там зазначили, що штам Гамма, як і "індійський" штам Дельта, є більш заразним.
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Штам Гамма в Росії
Повний цикл досліджень нового різновиду коронавірусу потребує близько двох місяців. У науковому центрі зазначили, що Гамма і Дельта були віднесені до категорії "викликають заклопотаність", оскільки вони більш трансмісивні і вірулентні і можуть знижувати ефективність антитіл.
За даними "Вектора", зараз в Росії широкого поширення набув варіант "Дельта", який поступово заміщає собою інші штами.
У РФ також відзначається тенденція заміщення інших варіантів варіантом Дельта. З урахуванням наявних у нього конкурентних переваг в порівнянні з відомими варіантами, немає підстав очікувати витіснення варіанта Дельта вже вивченими різновидами SARS-CoV-2,
– розповіли у російському відомстві.
Що відомо про штам Гамма
- Цей варіант вірусу вперше виявили в січні 2021 року.
- Він швидко поширився в Південній і Північній Америці.
- В Україні Гамму поки що не виявили.
- Штам P.1 не вважається більш смертоносним, але він поширюється швидше, ніж вихідний штам SARS-CoV-2.