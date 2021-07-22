У Росії знайшли новий штам коронавірусу Гамма

На території Росії виявили поодинокі випадки так званого "бразильського" штаму COVID-19 Гамма. Він значно небезпечніший за початковий.

До таких висновків дійшли в науковому центрі Росспоживнагляду "Вектор". Там зазначили, що штам Гамма, як і "індійський" штам Дельта, є більш заразним.

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Штам Гамма в Росії

Повний цикл досліджень нового різновиду коронавірусу потребує близько двох місяців. У науковому центрі зазначили, що Гамма і Дельта були віднесені до категорії "викликають заклопотаність", оскільки вони більш трансмісивні і вірулентні і можуть знижувати ефективність антитіл.

За даними "Вектора", зараз в Росії широкого поширення набув варіант "Дельта", який поступово заміщає собою інші штами.

У РФ також відзначається тенденція заміщення інших варіантів варіантом Дельта. З урахуванням наявних у нього конкурентних переваг в порівнянні з відомими варіантами, немає підстав очікувати витіснення варіанта Дельта вже вивченими різновидами SARS-CoV-2,

– розповіли у російському відомстві.

Що відомо про штам Гамма