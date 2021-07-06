Рекордний показник смертності

Найбільше летальних випадків в Москві – 114, Санкт-Петербурзі – 99, Іркутської області – 33. Загальна кількість померлих з початку пандемії зросла до 139 916 людей.

До теми У ВООЗ вважають, що ситуація з коронавірусом стабілізувалась на високому рівні

Добовий приріст хворих

У російській столиці виявили ще 5 498 нових випадків COVID-19 за добу.

Слідом за Москвою найбільшу кількість хворих виявлено в Московській області (2 536 нових випадків) і Санкт-Петербурзі (1 869).

Статистика COVID-19 в Росії