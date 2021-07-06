Рекордний показник смертності
Найбільше летальних випадків в Москві – 114, Санкт-Петербурзі – 99, Іркутської області – 33. Загальна кількість померлих з початку пандемії зросла до 139 916 людей.
До теми У ВООЗ вважають, що ситуація з коронавірусом стабілізувалась на високому рівні
Добовий приріст хворих
У російській столиці виявили ще 5 498 нових випадків COVID-19 за добу.
Слідом за Москвою найбільшу кількість хворих виявлено в Московській області (2 536 нових випадків) і Санкт-Петербурзі (1 869).
Статистика COVID-19 в Росії
- Всього за добу в Росії виявили 23 378 нових випадків зараження коронавірусною інфекцією.
- З початку пандемії захворіли 5 658 672 громадян РФ.
- За добу в Росії одужали 18 411 осіб, з початку пандемії – 5 101 852 людини.
- Наразі в Росії хворіють 417 504 особи.