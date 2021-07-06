У Росії знову рекордна кількість померлих від коронавірусу: актуальна статистика

6 липня 2021 , 11:48
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Джерело:

Интерфакс

В Росії впродовж останньої доби зареєстрували 23 378 випадків коронавірусної хвороби, померли за добу 737 пацієнті – це новий максимум за час пандемії.

Рекордний показник смертності

Найбільше летальних випадків в Москві – 114, Санкт-Петербурзі – 99, Іркутської області – 33.  Загальна кількість померлих з початку пандемії зросла до 139 916 людей.

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Добовий приріст хворих

У російській столиці виявили ще 5 498 нових випадків COVID-19 за добу.

Слідом за Москвою найбільшу кількість хворих виявлено в Московській області (2 536 нових випадків) і Санкт-Петербурзі (1 869).

Статистика COVID-19 в Росії

  • Всього за добу в Росії виявили 23 378 нових випадків зараження коронавірусною інфекцією.
  • З початку пандемії захворіли 5 658 672 громадян РФ.
  • За добу в Росії одужали 18 411 осіб, з початку пандемії – 5 101 852 людини.
  • Наразі в Росії хворіють 417 504 особи.

Автор: Анастасія Лукашевська