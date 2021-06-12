У Росії знову спалах коронавірусу: Москва йде на жорсткий карантин

Станом на 12 червня у Москві рекордна кількість хворих. Через це влада столиці оголосила про вихідні з 15 по 20 червня зі збереженням зарплати.

Станом на 12 червня у місті зареєстрували таку ж кількість хворих, як у пікові періоди минулого року. Про це повідомив мер Москви Сергій Собянін.

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У Москві спалах коронавірусу

За офіційною статистикою сайту мера Москви, у місті за добу 11 червня зареєстрували 6700 випадків захворювання на коронавірус. Це найвищий показник добової захворюваності з кінця 2020 року, коли 26 грудня повідомлялося про 7480 хворих.

Видання "Медуза" повідомляє, що в Москві виявили майже половину всіх хворих Росії. Адже всього в країні, станом на ранок 12 червня, зафіксовані 13510 випадків захворювання.

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Мер Москви підписав указ про неробочі дні з 15 по 19 червня 2021 року зі збереженням заробітної плати для працівників.

Таким чином, "довгі вихідні" в Москві триватимуть 9 днів – з 12 по 20 червня 2021 року,

– заявив мер Москви.

Однак продовжуватимуть працювати організації, які мають критично важливе значення для забезпечення функціонування міської інфраструктури, а також на підприємства оборони. Зокрема "Росатом" та "Роскосмос" й деякі інші галузі.

У Москві в цей період також діятимуть додаткові обмеження:

зупиняють роботу дитячих ігрових кімнат та фуд-кортів в торгових центрах та інших аналогічних закладах;

організації громадського харчування, нічні клуби, караоке, боулінг та інші розважальні заклади не обслуговуватимуть відвідувачів вночі – з 23:00 до 6:00 (за винятком обслуговування на виніс);

закриють атракціони, дитячі та спортивні майданчики, пункти прокату, альтанки та інші об'єкти відпочинку і розваг.

Однак людям можна гуляти в парках.

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