Учасники третьої фази клінічних випробувань вакцини "ЕпіВакКорона" опублікували відкритий лист, адресований органам охорони здоров'я та науковому центру "Вектор". Добровольці наполягають на достроковому розкритті інформації про отримання вакцини або плацебо, щоб мати можливість зробити щеплення до закінчення дослідження.

Дослідження "ЕпіВакКорони" подвійне сліпе рандомізоване, це означає, що ні учасники, ні медперсонал не знають, що саме вводять: препарат або плацебо. Розкриття інформації планується тільки після закінчення клінічних випробувань – 180 днів.

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Автори відкритого листа повідомили, що підписали угоду про участь в тестуванні "ЕпіВакКорони" до того, як в країні почалася масова вакцинація. І зараз добровольці з групи плацебо не мають можливості отримати вакцину найближчим часом.

Затримка вакцинації

Для захисту від коронавірусу учасники змушені робити вакцину після виходу з дослідження, при цьому виникає висока ймовірність зробити діючу вакцину поверх іншої вакцини. Неконтрольована ревакцинація без належного нагляду лікарів особливо небезпечна для громадян похилого віку, – пишуть автори листа.

Ефективність "ЕпіВакКорони"

Добровольці також повідомили, що лабораторне тестування на антитіла, яке вони проводять самостійно і своїм коштом, показує результати нижче референсного значення. Розробник вакцини науковий центр "Вектор" стверджує, що визначення титру антитіл можливо тільки за допомогою спеціальної тест-системи, але не повідомляє, якої саме.

Замовити такий тест самостійно в лабораторії не можна. У такій ситуації виникають сумніви в ефективності вакцини у багатьох учасників дослідження й у тих, хто вже встиг отримати вакцину в рамках громадянської вакцинації.

33% від числа документально підтвердили свою участь в дослідженні здали такі тести, і у всіх отримані негативні аналізи на антитіла (проти коронавірусу). Учасники клінічних випробувань наполягають на достроковому розкритті даних про отримання вакцини або плацебо до закінчення 180-денного терміну, наприклад, через 42 дні після щеплення.