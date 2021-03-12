Російська вакцина викликала розбрат у Євросоюзі: суперечки – у різних країнах

Російська вакцина "Супутник V", не дивлячись на сумнівну якість та ефективність, поступово потрапляє до Європи. На рівні Євросоюзу препарат ще не затвердили. Втім, Угорщина та Словаччина дозволили використання препарату.

Крім того, на постачання цієї вакцини з Росією домовилася також Чехія. Подібні рішення створюють розбрат серед країн ЄС, а у Словаччині це прямо веде країну до урядової кризи.

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"Я хотів би наголосити, що наша стратегія вакцинації – спільна, вона розробляється та реалізується разом із державами-членами Євросоюзу та Європейською комісією. Тому країни ЄС можуть у будь-який час прийняти рішення про використання вакцини, які входять до європейського асортименту", – казав речник Єврокомісії з питань охорони здоров'я Стефан ді Кірсмакер.

Словаччина

Урядова коаліція, створена у Словаччині під час першого локдауну з метою кращої протидії пандемії та просування амбітних реформ, почала розсипатися після того, як прем'єр-міністр Ігор Матович оголосив про прибуття до країни 200 тисяч доз "Супутник V".

Я прийняв правильне рішення про закупівлю російської вакцини. У наступні 2 місяці ми отримаємо 1 мільйон доз, а потім, у травні та червні, ще 1 мільйон,

– заявив прем'єр-міністр Словаччини Ігор Матович.

Члени коаліції розкритикували прем'єр-міністра. За їхніми словами, Матович таємно замовив постачання російської вакцини без остаточного узгодження свого рішення з партнерами.

Засудили прем'єра також і члени уряду. Міністр закордонних справ Словаччини назвав вакцину "Супутник V" інструментом гібридної війни. Міністр економіки Ріхард Сулик заявив, що цим Матович перетнув всі червоні лінії та тепер уряд потребує реорганізації, з можливою відставкою прем'єра.

"Ми не можемо працювати так і надалі. Прем'єр-міністр налаштував проти себе практично всіх: медіа, президентку, партнерів по коаліції і водночас людей. Ми принципово проти дострокових виборів та не будемо їх вимагати, але ми підтримаємо реконструкцію уряду", – наголосив Сулик.

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Італія

В Італії планують виробляти російську вакцину, навіть якщо її не ствердять в Євросоюзі. До січня 2022 року заплановано виготовити 10 мільйонів доз препарату.

Втім, Європейське агентство з лікарських засобів поки не затвердило використання "Супутника V". Якщо цього так і не відбудеться, росіянам доведеться викупити в Італії вироблені партії препарату.

Угода між Італією та російським фондом прямих інвестицій передбачає виробництво вакцини на території нашої країни. Перші дози будуть доступні з липня,

– сказав президент італійсько-російської торгової палати Вінченцо Трані.

Позиція Вашингтону

На тлі дезінформаційних атак проти західних вакцин, у Білому домі вважають неприйнятним використання препаратів для дипломатичних цілей. У Вашингтоні підкреслили, що краще поширювати вакцину між країнами за допомогою міжнародних програм, таких як COVAX.

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"Звісно, ми залишаємо цей вибір окремим європейським країнам, які погодилися на співпрацю з Москвою. Однак ми стурбовані використанням вакцин, як засобу дипломатії з боку Росії та Китаю. Ми підтримуємо міжнародну програму COVAX. У нас буде достатньо вакцин вже наприкінці травня, і тоді ми почнемо більш тісну співпрацю з ВООЗ", – запевнила прессекретарка Білого дому Джен Псакі.

В Європі зростає розчарування, пов'язане з занадто низькими темпами вакцинації. Водночас це провокує безліч суперечок між європейськими країнами, які прагнуть вакцинувати якомога більше власних громадян.

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Європейські ЗМІ наголосили, що новою жертвою коронавірусу стала європейська єдність. Водночас Росія намагається збільшити цю прірву між країнами Євросоюзу за допомогою дезінформації та своєї вакцини, у якої сумнівна якість.

Навіть самі росіяни не готові робити щеплення "Супутником V", про що свідчать низькі темпи вакцинації. Наразі також немає повної інформації щодо досліджень російської вакцини. Під сумнів ефективність та безпечність препарату ставлять ще повторні випадки захворювання і летальні випадки після вакцинації.