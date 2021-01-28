Російський дипломат таємно щепився проти COVID-19 забороненою в Росії вакциною
Генеральний консул Росії Юрій Грибков таємно і поза чергою вакцинувався проти коронавірусу в Естонії. Йому ввели всі 2 дози препарату Pfizer.
Джерело: Eesti Päevaleht
Російський консул вакцинувався в Іда-Вірускій центральній лікарні, що у місті Нарва. Юрій Грибков повідомив журналістам, що вперше йому запропонували вакцинуватися ще на початку місяця.
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За інформацією ЗМІ, 27 січня Грибков приїхав до лікарні на автомобілі з дипломатичними номерами. Він вийшов з авто з пакетом у руках, від якого нібито доносився дзвін пляшок. Консул Росії перебував у приміщенні 15 хвилин. Це якраз той відрізок часу, на який вакцинованих проти коронавірусу просять залишитися в лікарні на випадок появи можливих побічних ефектів.
Після того, як росіянин вийшов з лікарні, до нього підійшли журналісти з питанням, чи вакцинувався він проти COVID-19. Грибков відповів, що отримав другу, тобто фінальну дозу вакцини від Pfizer-BioNTech. З його слів, 1 дозу він зробив 5 січня.
Чоловік додав, що вакцинуватися в обов'язковому порядку йому нібито порадив лікар через "дуже хворі легені".
В естонській лікарні почали внутрішнє розслідування
Джерело: ERR
Голова Іда-Віруської лікарні Тармо Баклер дізнався про ситуацію зі ЗМІ. Нині ініціювали внутрішнє розслідування, перші висновки якого повинні оприлюднити впродовж декількох найближчих днів.
Що відомо про вакцину від Pfizer та BioNTech
- Вакцина від цих виробників називається Comirnaty. Це двокомпонентний препарат, який вводять в руку. Інтервал між ін'єкціями повинен становити щонайменше 21 день.
- Випробування показали, що вона ефективно запобігає коронавірусу у людей віком від 16 років. Загалом у дослідженні взяли участь близько 44 000 людей.
- Ефективність вакцини під час клінічних випробувань становила 95%. Рівень ефективності зберігався таким же серед людей навіть старше 75 років.
- Найпоширеніші побічні ефекти при застосуванні препарату, як правило, легкої або середньої важкості й минають за декілька днів. Найчастіше це: біль та набряк у місці ін’єкції, втома, головний біль, біль у м’язах та суглобах, озноб та лихоманка.
- Це перша вакцина, яка отримала схвалення ВООЗ, а також від європейського (EMA) та американського (FDA) регуляторів. Нині вона зареєстрована в ЄС, США, Великій Британії, Ізраїлі, Саудівській Аравії та ще в багатьох країнах світу.
- 14 січня російське МОЗ заявило, що приватні клініки не можуть використовувати препарат вакцину від Pfizer та BioNTech. Взагалі у країні заборонене використання будь-яких вакцин, які не пройшли державну реєстрацію.
Інформація взята з: EMA, DW та "Интерфакс".
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