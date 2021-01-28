Російський дипломат таємно щепився проти COVID-19 забороненою в Росії вакциною

Генеральний консул Росії Юрій Грибков таємно і поза чергою вакцинувався проти коронавірусу в Естонії. Йому ввели всі 2 дози препарату Pfizer.

Джерело: Eesti Päevaleht

Російський консул вакцинувався в Іда-Вірускій центральній лікарні, що у місті Нарва. Юрій Грибков повідомив журналістам, що вперше йому запропонували вакцинуватися ще на початку місяця.

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За інформацією ЗМІ, 27 січня Грибков приїхав до лікарні на автомобілі з дипломатичними номерами. Він вийшов з авто з пакетом у руках, від якого нібито доносився дзвін пляшок. Консул Росії перебував у приміщенні 15 хвилин. Це якраз той відрізок часу, на який вакцинованих проти коронавірусу просять залишитися в лікарні на випадок появи можливих побічних ефектів.

Після того, як росіянин вийшов з лікарні, до нього підійшли журналісти з питанням, чи вакцинувався він проти COVID-19. Грибков відповів, що отримав другу, тобто фінальну дозу вакцини від Pfizer-BioNTech. З його слів, 1 дозу він зробив 5 січня.

Чоловік додав, що вакцинуватися в обов'язковому порядку йому нібито порадив лікар через "дуже хворі легені".

В естонській лікарні почали внутрішнє розслідування

Джерело: ERR

Голова Іда-Віруської лікарні Тармо Баклер дізнався про ситуацію зі ЗМІ. Нині ініціювали внутрішнє розслідування, перші висновки якого повинні оприлюднити впродовж декількох найближчих днів.

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