Російські вакцини не захищають від коронавірусу
За словами медика, вакциновані препаратом"ЕпіВакКороною" так само тяжко переносять хворобу, як і ті, які взагалі не вакцинувалися.
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За словами лікаря, наразі у Росії вже лікують тих, кого у травні вакцинували "ЕпіВакКороною". Такі результати показало дослідження на наявність антитіл у вакцинованих людей, яке проводила Уклініка.
У вакцинованих уже через 2 місяці немає антитіл
Люди після неї так само важко переносять захворювання зі ураженням легень. Взагалі, час дії вакцин скоротився,
– зазначив Михайло Андрушкевич.
Так, за спостереженнями лікаря, приблизно 10%, у кого щеплення не працює, і антитіл немає. Як правило, це старший вік або, можливо, припустив вчений – вакцину, яка поставлялася з порушенням температурного ланцюга.
Проти індійського штаму Супутник V неефективний
Він також додає, що Супутник V не такий ефективний проти індійського штаму Дельта.
До слова, наразі у Росії спостерігається спалах коронавірусу через розповсюдження саме штаму Дельта, який є більш заразним та частіше потребує госпіталізації.
До слова, російська омбудсменка Тетяна Москалькова потрапила до лікарні через зараження COVID-19, попри вакцинацію Супутником ще у квітні.
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Статистика COVID-19 в Росії
Джерело: Интерфакс
- За добу в Росії виявили 23 378 нових випадків зараження коронавірусною інфекцією.
- З початку пандемії захворіли 5 658 672 громадян РФ.
- За добу в Росії одужали 18 411 осіб, з початку пандемії – 5 101 852 людини.
- Наразі в Росії хворіють 417 504 особи.