Російські вакцини не захищають від коронавірусу

За словами медика, вакциновані препаратом"ЕпіВакКороною" так само тяжко переносять хворобу, як і ті, які взагалі не вакцинувалися.

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За словами лікаря, наразі у Росії вже лікують тих, кого у травні вакцинували "ЕпіВакКороною". Такі результати показало дослідження на наявність антитіл у вакцинованих людей, яке проводила Уклініка.

У вакцинованих уже через 2 місяці немає антитіл

Люди після неї так само важко переносять захворювання зі ураженням легень. Взагалі, час дії вакцин скоротився,

– зазначив Михайло Андрушкевич.

Так, за спостереженнями лікаря, приблизно 10%, у кого щеплення не працює, і антитіл немає. Як правило, це старший вік або, можливо, припустив вчений – вакцину, яка поставлялася з порушенням температурного ланцюга.

Проти індійського штаму Супутник V неефективний

Він також додає, що Супутник V не такий ефективний проти індійського штаму Дельта.

До слова, наразі у Росії спостерігається спалах коронавірусу через розповсюдження саме штаму Дельта, який є більш заразним та частіше потребує госпіталізації.

До слова, російська омбудсменка Тетяна Москалькова потрапила до лікарні через зараження COVID-19, попри вакцинацію Супутником ще у квітні.

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Джерело: Интерфакс