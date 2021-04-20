Російський "Супутник V" може надійти в ЄС до кінця 2021 року

Джерело:Le Figaro
Якщо Європейське агентство лікарських засобів схвалить російську вакцину "Супутник V", то вона з'явиться в ЄС не раніше, ніж у кінці 2021 року. Однак перед тим потрібно детально вивчити препарат.
Потрібно дочекатися "апробації препарату європейським агентством". Про це заявив єврокомісар з питань внутрішнього ринку Тьєррі Бретон.
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За словами Бретона, регулятор ЄС має вивчити "російське досьє" в найближчі тижні. Однак там не вистачає даних, тому процес оцінки може зайняти більше часу. Єврокомісар зауважив, що треба буде знайти виробничі потужності, але наразі вони всі залучені до виробництва вже схвалених вакцин.
Отож Бретон не думає, що до кінця 2021 року Європа матиме багато доз російського препарату.
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