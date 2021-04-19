Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що російська вакцина проти COVID-19 "Супутник V" не пришвидшить темпи щеплень в країні. Зокрема, цей препарат не є вирішенням проблеми.

Макрон зазначив, що деякі країни Європейського Союзу вирішили зробити ставку на "Супутник V". Однак він зауважив, що російський препарат наразі не може допомогти прискорити вакцинацію французів.

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За словами Макрона, ще потрібно, аби вакцина отримала дозвіл від європейського регулятора. Як розповів президент Франції, також піде багато часу на те, щоб налагодити її виготовлення.

Я не думаю, що сьогодні можна вважати російську вакцину рішенням, яке б дозволило б нам прискоритися,

– наголосив лідер Франції.

Макрон також додав, що поки вакцину не схвалять у Євросоюзі, її не застосовуватимуть й у Франції.

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