Нові побічні ефекти

За даними розробників, після введення препарату у деяких пацієнтів може розвинутись остеоартрит (захворювання суглобів) та фотофобія (світлобоязнь). Імовірність появи таких реакцій розробники оцінюють як "нечасту", тобто вони можуть розвинутись у середньому у кожного сотого щепленого.

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Частота побічних ефектів

Дані про нові побічні ефекти були отримані під час клінічних спостережень. В оновленій інструкції уточнено частоту розвитку вже відомих побічних реакцій.

Такі симптоми, як закладеність носа, першіння в горлі, нудота та блювання тепер оцінюються як "дуже рідкісні". Ці реакції фіксують у середньому в одного щепленого із десяти тисяч.

Крім того, в дуже рідкісних випадках може спостерігатися збільшення регіонарних лімфатичних вузлів, запаморочення, біль голови і непритомність.

У документі також опубліковані результати тривалих спостережень за виробленням імунітету після вакцинації – через пів року загальна ефективність "Супутник V" становить 70,5%.

Наголошуємо! Це лише дані російських досліджень, які не мають підтверджень в міжнародній науковій спільноті.

Визнання російської вакцини: коротко