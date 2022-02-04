У російської вакцини "Супутник V" знайшли нові серйозні побічні ефекти
Джерело:МОЗ РФ
Російське МОЗ схвалило зміни інструкції щодо застосування вакцини "Супутник V". В оновленому документі з'явилися дві нові побічні реакції.
Нові побічні ефекти
За даними розробників, після введення препарату у деяких пацієнтів може розвинутись остеоартрит (захворювання суглобів) та фотофобія (світлобоязнь). Імовірність появи таких реакцій розробники оцінюють як "нечасту", тобто вони можуть розвинутись у середньому у кожного сотого щепленого.
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Частота побічних ефектів
Дані про нові побічні ефекти були отримані під час клінічних спостережень. В оновленій інструкції уточнено частоту розвитку вже відомих побічних реакцій.
Такі симптоми, як закладеність носа, першіння в горлі, нудота та блювання тепер оцінюються як "дуже рідкісні". Ці реакції фіксують у середньому в одного щепленого із десяти тисяч.
Крім того, в дуже рідкісних випадках може спостерігатися збільшення регіонарних лімфатичних вузлів, запаморочення, біль голови і непритомність.
У документі також опубліковані результати тривалих спостережень за виробленням імунітету після вакцинації – через пів року загальна ефективність "Супутник V" становить 70,5%.
Наголошуємо! Це лише дані російських досліджень, які не мають підтверджень в міжнародній науковій спільноті.
Визнання російської вакцини: коротко
- Узгодження і ліцензування російської вакцини проти коронавірусу тривало в Бразилії, яка зрештою вирішила відмовитися від постачань препарату.
- Водночас від російської вакцини "Супутник V" відмовилася й Словаччина.
- У вересні 2021 року процес сертифікації російської вакцини "Супутник V" призупинили у Всесвітній організації охорони здоров'я.
- У Росії наприкінці грудня назвали нову умову відкриття КПВВ на Донбасі: захотіли, щоб Україна визнала їхню несертифіковану вакцину "Супутник V". Міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук наголосила, що Україна цього не робитиме.
- В ЄС заявили, що не отримували документів від Росії на реєстрацію "Супутник V".