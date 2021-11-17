Зазначимо, що російська статистика захворюваності на коронавірус дещо спотворена, адже країна враховує також тимчасово окупований український Крим.

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За добу виявили 36 626 нових випадків зараження коронавірусом. Усього з початку пандемії в Росії зафіксовано 9 182 538 випадків хвороби.

Найбільше нових хворих виявили в Москві (+2966), Петербурзі (+2793), Підмосков'ї (+1691), а також у Самарській області (+1785).

За цей період одужали 36 388 хворих. Загалом від початку пандемії хворобу подолали 7 882 836 громадян.

Коронавірус в Росії: що відомо