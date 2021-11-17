У Росії за добу від коронавірусу померла рекордна кількість людей
17 листопада 2021 , 11:54Читать новость на русском
Джерело:стопкоронавирус.рф
За добу в Росії зафіксували 1 247 смертей – це максимум за весь час пандемії. Загалом у країні від коронавірусу померло 259 084 особи
Зазначимо, що російська статистика захворюваності на коронавірус дещо спотворена, адже країна враховує також тимчасово окупований український Крим.
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За добу виявили 36 626 нових випадків зараження коронавірусом. Усього з початку пандемії в Росії зафіксовано 9 182 538 випадків хвороби.
Найбільше нових хворих виявили в Москві (+2966), Петербурзі (+2793), Підмосков'ї (+1691), а також у Самарській області (+1785).
За цей період одужали 36 388 хворих. Загалом від початку пандемії хворобу подолали 7 882 836 громадян.
Коронавірус в Росії: що відомо
- Восени 2021 року через поширення штаму дельта в Росії почався новий сплеск захворюваності на COVID-19. Майже щодня повідомляють про нові максимуми добової захворюваності та смертності.
- Через це ряд регіонів Росії ввели обов'язкову вакцинацію від коронавірусу для деяких категорій громадян.
- Відомо, що в Росію проник новий штам коронавірусу Дельта Плюс. Вважається, що ця форма вірусу ще заразніша.
- З 30 жовтня по 7 листопада в Росії оголосили неробочі дні, які, як передбачається, повинні сповільнити зростання захворюваності на ковід. Деякі регіони вже оголосили про продовження режиму неробочих днів, інші, наприклад, Москва та Московська область, повідомили, що ситуація із захворюваністю стабілізувалася і продовжувати неробочі дні не планується.
- Російська влада всіляко приховує справжні масштаби пандемії.