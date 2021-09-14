Рослинна дієта може знизити ризики COVID-19 на 40%

Часте споживання фруктів і овочів пов'язане з меншим ризиком захворіти на коронавірус або отримати важкі ускладнення від недуги. Про це свідчить спостереження за мешканцями США і Великої Британії.

Так, вчені проаналізували дані майже про 593 тисячі людей. Усі вони розповідали про своє харчування у різних дослідженнях ще до початку COVID-19.

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З березня по грудень 2020 року серед учасників виявили 32 тисячі хворих на COVID-19. Для того, аби зв'язати вплив дієти на ризики COVID-19, вчені розробили шкалу рослинного харчування. Шкала враховувала якість раціону, в якому особлива увага приділялася споживанню фруктів і овочів.

Висновки дослідження

Ризики розвитку важкої форми COVID-19 у людей, які дотримувалися рослинної дієти й споживали найбільше фруктів та овочів виявилися на 41% нижчі, ніж у любителів м'яса та жирної їжі.

Натомість загальні ризики інфікування у таких людей знизилися на 9%.

Наші дослідження показують, що крім вакцинації й носіння масок – особливо важливих заходів профілактики COVID-19, знизити ризики також можна, приділяючи увагу своєму раціону,

– заявив співавтор роботи Ендрю Чан.

Автори підкреслили, незбалансована дієта з низьким рослинним компонентом була пов'язана з підвищеними ризиками інфекції й ускладнень.

Науковці сподіваються, що отримані висновки стануть фундаментом для того, аби уряди рухались у бік забезпечення населення якіснішими продуктами, а для людей – поштовхом до перегляду продуктових кошиків.