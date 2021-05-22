Розбагатіти на вакцині проти COVID: керівники Moderna і BioNTech стали доларовими мільярдерами

У світі з'явилися дев'ять нових доларових мільярдерів завдяки розробці вакцин проти коронавірусу і застосування препаратів в кампанії з вакцинації . Серед нових багатіїв – керівники Moderna і BioNTech.

Так, поповнили ряди доларових мільярдерів п'ятеро осіб, пов'язаних з американською компанією Moderna, троє – з китайською компанією з виробництва вакцин CanSino Biologics, один – представник BioNTech.

Читайте також В Індії просять видалити згадки про індійський штам COVID-19 з соцмереж через шкоду іміджу

Сукупно їхні статки оцінили в 19,3 мільярда доларів. Видання пише, що цього достатньо, щоб повністю вакцинувати всіх людей у країнах із низьким рівнем доходу 1,3 раза.

Список нових багатіїв, які заробили мільярди на COVID-вакцинах:

Гендиректор Moderna Стефан Бансель (4,3 мільярда доларів), Гендиректор і співзасновник BioNTech Угур Шахін (4 мільярд доларів), Імунолог, інвестор і засновник Moderna Тімоті Спрінгер (2,2 мільярда доларів). Глава компанії Moderna Нубар Афеян (1,9 мільярда доларів), Глава компанії ROVIm, яка виробляє і пакує вакцини Moderna, Хуан Лопес-Бельмонте (1,8 мільярда доларів). Вчений і засновник Moderna Роберт Лангер (1,6 мільярда доларів).

Згодом у рейтингу – троє співзасновників китайської компанії CanSino Biologics – головний науковий керівник Чжу Тао (1,3 мільярда доларів), а також двоє старших віцепрезидентів Цю Дунсю (1,2 мільярда доларів) і Мао Хуіньхоа (1 мільярд доларів).

Також вісім нинішніх мільярдерів завдяки інвестиціям у виробництво вакцин проти коронавірусу збільшили свої статки на 32,2 мільярда доларів.