Однак досі вчені не зовсім розуміли, як він виникає. Одним з головних відкриттів виявилося підтвердження того, що страх зароджується в мигдалеподібному тілі і префронтальній корі мозку — причому зі значним ухилом до мигдалини.

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Фактично, ми живемо завдяки страху наших предків. Це називається вродженим страхом, саме тому люди можуть боятися висоти, темряви, змій і багато іншого, при цьому практично не стикаючись з цим у своєму житті.

Як виникає страх

Вважається, що основою цього стану є мигдалеподібне тіло. Страх регулюється і іншими структурами мозку – гіпоталамусом, гіпокампом, центральною сірою речовиною середнього мозку і так далі.

Але нейробіолог з Нью-Йоркського університету Джозеф Леду навпаки ствердив, що мигдалеподібне тіло не бере участі в генерації стану страху. Його дослідження показують, що почуття страху виникає в префронтальній корі і пов'язаних з нею зонах мозку.

Мигдалеподібне тіло обробляє загрози і можливу реакцію на них – це древній підсвідомий поведінковий і фізіологічний механізм.

Вчений зазначив, що страх – набагато більш комплексний стан, який пов'язаний з суб'єктивним досвідом людини, її інтерпретацією ситуації, роботою її пам'яті та багатьма іншими процесами.

Набутий страх

Разом з тим, китайські дослідники, можливо, наблизилися до розгадки "страшного" питання. Вони вивчали не вроджений страх, а набутий.

Вважається, що реакція виникає в тих частинах мозку, які неймовірно важко сканувати за допомогою неінвазивних вимірювальних пристроїв. Тож поки практично неможливо виміряти мозкові хвилі і зрозуміти, як саме зароджується страх всередині нас.

Як проводили експерименти і змушували лякатись

Однак вчені отримали згоду 13 осіб, які страждають на епілепсію.

Завдяки датчикам в голові вимірювали активність різних частин мозку.

Учасники експерименту дивилися на екран, на якому з'являлися різнобарвні квадрати.

Коли там з'являлася фігура певного кольору, вони отримували невеликий удар струмом. Так пацієнти починали "боятися" певних квадратів.

Головне відкриття

Експерименти показали, що в зародженні страху визначальну роль відіграють тета-ритми в ланцюзі мигдалина – префронтальна кора мозку. У тих пацієнтів, які не "навчилися" боятися ударів струму не було подібних коливань.

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Вчені відзначили, що їм вперше вдалося з'ясувати, який тип мозкових коливань активний для стану страху. Це дослідження може виявитися справжнім скарбом, а в майбутньому, можливо, допомогти навіть діагностувати і лікувати різні стреси і розлади набагато ефективніше.